Вашингтон, , 18:57 — REGNUM

Американцы и их европейские союзники за редкими исключениями никогда не перестанут пытаться исказить историю, ставя во главу угла политические цели, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 9 мая, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Как сообщалось ранее, Захарова, оценивая публикации Пентагона о Второй мировой войне, заявила, что России предъявляют «чудовищные по своей лживости и лицемерности претензии» и что даже в дни праздников лидеры ряда западных стран «не перестают искать попытки исказить историю«.

«Мне думается, что нашему МИДу давно пора понять, что американцы и их европейские союзники за редким исключением типа вчерашнего выступления немецкого министра иностранных дел никогда не перестанут пытаться «исказить историю, ставя во главу угла политические цели».

США были спонсорами нацистов, американский капитал помогал им финансированием и поставками, американские политики до самого начала войны прикрывали преступления гитлеровцев, потворствовали им, как в случае раздела Чехословакии. В конце войны, по завершении эпохи Рузвельта, в США вновь восторжествовал приоритет уничтожения первого в мире государства социализма. Извечна вражда Запада к России как таковой, но его вражда к Советскому Союзу была и остаётся особенной. Поэтому всё, что возвеличивает СССР, им ненавистно и всегда будет ненавистно.