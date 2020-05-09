Брест, Белоруссия, , 18:54 — REGNUM Сегодня, 9 мая в Бресте до 40 горожан прошли в колонне «Бессмертного полка» от сквера Пограничников до Вечного огня в Брестской крепости (около двух километров). Небольшая колонна прошла по тротуару, так как никаких мероприятий в связи с Днём Победы в Бресте не проводилось, и движение автомобилей в районе крепости не перекрывалось.

В соответствующей группе в соцсетях брестчан заранее предупредили, что в связи с эпидемией в этом году шествие «Бессмертного полка» проводиться не будет. Кроме того, известно отрицательное отношение властей Белоруссии к неформальному мероприятию хранителей исторической памяти.

Несколько десятков человек по сложившейся традиции, по собственной инициативе, без какой-либо организации с 10:00 стали собираться на обычном месте. Движение колонны началось в 11:00. По пути пели «Катюшу». Водители приветствовали участников «Бессмертного полка» сигналами, военные демонстрировали воинское приветствие. В крепости участники акции почтили память героев войны возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания.

По количеству людей, пришедших в крепость с портретами своих предков-участников войны можно сделать вывод, что, несмотря на эпидемию коронавируса, в случае организованного шествия число участников составило бы несколько сотен.

Все участники праздничной акции были с георгиевскими лентами. В шествии также приняли участие представители Брестского отделения РОО «Русское общество».