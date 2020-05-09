Москва, , 18:33 — REGNUM В Госдуме раскритиковали видеозапись Белого дома США, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания, без СССР.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что 9 мая замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло.

«В Белом доме стоит провести исторический ликбез», — написал он в Twiiter.

В целом же парламентарий полагает, что на Западе продолжается акция «Политическая амнезия» или «Ампутация памяти».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.

Кроме того, ранее Пентагон представил викторину и презентацию, посвященные 75-летию разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне. Помимо упоминания о том, что конфликт начался с вторжения Германии и СССР в Польшу, в ней ничего не говорится о вкладе Советского Союза в победу. В МИД России назвали публикацию чудовищной ложью.

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