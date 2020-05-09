Москва, , 18:16 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан почтил память погибших солдат, боровшихся за победу над фашизмом во Второй мировой войне. Об этом 9 мая сообщается на официальной странице посольства США в РФ в социальной сети Twitter.

Возложение венков Джоном Салливаном Twitter.com/usembru

«Посол США в РФ Джон Салливан и представители разных видов войск вооруженных сил США, проходящие службу в посольстве в Москве, отметили День Победы церемонией возложения венков. Мы чтим всех, кто боролся за победу над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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