Киев, , 17:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает качественных результатов от работы Михаила Саакашвили, назначенного председателем исполнительного комитета национального совета реформ, в ближайшие месяцы. Об этом 9 мая сообщает «Укринформ».

"Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат — по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни», — отметил украинский лидер.

В качестве подтверждения будущей эффективной работы Саакашвили на новом поприще Зеленский напомнил, что он, будучи на посту президента Грузии, смог преодолеть коррупцию и создал в стране современную таможенную службу.

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Украинский президент также сообщил, что Саакашвили поделился с ним секретом эффективной работы по созданию такой таможни.

«Он (Саакашвили — Ред.) рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других — и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь — реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался», — отметил Зеленский.

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Кроме этого, глава Украины подчеркнул, что новый председатель исполнительного комитета национального совета реформ обладает очень хорошими «инвестиционными связями со многими странами».

Напомним, ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина располагает всего несколькими месяцами, чтобы провести «антиэлитную революцию» и отстранить от «кормушки» старых бюрократов.

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