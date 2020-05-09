Бишкек, , 17:10 — REGNUM Из-за спровоцированного таджикскими пограничниками вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе в министерство иностранных дел Киргизии вызвали посла Таджикистана Назирмада Ализода. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Таджикскому дипломату вручили ноту протеста в связи с «целенаправленным обстрелом военнослужащих и граждан Киргизии из автоматов, подствольных гранатометов и минометов, в результате чего тяжелые огнестрельные ранения получили трое киргизских пограничников и один гражданский».

»Весьма прискорбным является факт того, что противоправные действия таджикской стороны совершены в преддверие великого праздника Победы и во время священного месяца Рамазан, символизирующих сплоченность народов и сохранение мира и спокойствия», — подчеркивает дипломатическое ведомство.

МИД Киргизии выразил обеспокоенность «явными деструктивными и провокационными действиями военнослужащих и граждан Таджикистана, приводящими к дестабилизации ситуации на киргизско-таджикской границе».

«Киргизская сторона полностью возлагает всю ответственность за обострение ситуации в приграничных районах на таджикскую сторону и требует принять безотлагательные меры в целях избегания дальнейшего обострения ситуации и привлечения к ответственности виновных лиц», — резюмирует министерство.

Читайте также: Киргизия обвинила пограничников Таджикистана в вооруженной провокации