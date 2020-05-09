Бишкек, , 16:55 — REGNUM На площади Победы в киргизской столице состоялся митинг-реквием в память о советских солдатах и офицерах, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

В мероприятии также приняли участие спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель верховного суда Гульбара Калиева, начальник генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев и экс-президент переходного периода Роза Отунбаева.

Также митинг-реквием прошел в городе Оше. Венки к Вечному огню в южной столице Киргизии возложили мэр Таалайбек Сарыбашев и полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, передают киргизстанские СМИ.

Также участие в митинге реквиеме приняли комендант Оша Малик Нурдинов, спикер городского парламента Жапарбек Ормонов и ряд других городских чиновников, а также военнослужащие Ошского гарнизона.