Ашхабад, , 16:53 — REGNUM Туркменские собаководы выразили признательность президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову за его инициативу по созданию ассоциации «Туркменский алабай» и подарили ему породистого щенка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер нарек подаренного щенка Пальваном (Богатырем) и посвятил ему стихотворение:

«Ты богатырь, мой алабай,Ты доблестен, мой алабай,Если надо, ты отважен, мой алабай,Ты — гордость туркменской нации, мой алабай!».

От имени президента Бердымухамедова щенок Пальван был передан хозяйственному обществу «Туркменский алабай».

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