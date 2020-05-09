Калуга, , 16:53 — REGNUM 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Калуге прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов.

IMG 0004 Пресс-служба Городской думы Калуги

Александр Иванов поздравил калужан с Днём Победы и поблагодарил ветеранов за их подвиг.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто сражался на фронтах войны. Не забудем подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто работал в тылу. Жители Калуги внесли свой вклад в разгром врага. Тысячи калужан ушли на фронт, не все из них вернулись. Несмотря на действующий в стране режим самоизоляции, мы обязательно вспомним всех тех, кто сделал 9 мая Днем поистине великой Победы над мировым злом, заявил он. — Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что вы есть, и остаетесь в строю наперекор невзгодам и болезням, за то, что вы рассказываете правду о войне, помогаете воспитывать у молодого поколения любовь к Родине. Здоровья вам на долгие годы, семейного благополучия, внимания и заботы близких и родных. Берегите себя! Дорогие калужане! От всей души поздравляю вас с Днём Победы! Желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья, бодрости и оптимизма вам и вашим семьям! С праздником!».