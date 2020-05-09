Бишкек, , 16:52 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон об объявлении амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 10-летия «Апрельской революции». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Благодаря объявленной амнистии досрочно на свободу могут выйти следующие категории преступников: мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды I и II групп, единственные кормильцы в семье, впервые совершившие менее тяжкие преступления, матери-одиночки и многодетные женщины.

Кроме них на помилование могут претендовать женщины и несовершеннолетние, неотбытая часть наказания которых составляет менее одного года на момент подписания закона об амнистии, а также преступники, на чьем попечении находятся двое и более несовершеннолетних детей или детей-инвалидов I и II групп.