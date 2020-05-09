Ашхабад, , 16:49 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьер-министру по образованию, науке, спорту и здравоохранению Пурли Агамырадову. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Заместитель главы правительства получил взыскание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля над деятельностью курируемых министерств и ведомств.

Что именно послужило поводом для недовольства туркменского лидера, в президентской администрации уточнять не стали.

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