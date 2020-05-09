Париж, , 15:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон воздал должное Сесиль Рол-Танги, фигуре движения сопротивления, которая ушла из жизни 8 мая 2020 года, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что Сесиль Рол-Танги ушла из жизни в возрасте 101 года 8 мая 2020 года, в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

«Казалось, что огонь зародился в её жилах, и сопротивление было для нее почти семейным делом и честью», — говорится в заявлении Елисейского дворца, резиденции президента Франции.

Известно, что Сесиль Рол-Танги была вдовой полковника Анри Рол-Танги, одного из действующих лиц освобождения Парижа, который ушел из жизни в 2002 году.

«Президент Республики преклоняется перед жизнью этого борца за свободу и передает свои соболезнования детям и внукам, её близким и товарищам», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Франции объявило о выделении почти 700 миллионов евро для финансирования премий всем медицинским и социальным работникам.

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