Прага, , 15:12 — REGNUM Председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип заявил, что определенные группы в республике заинтересованы в том, чтобы поссорить Прагу с Москвой.

«Здесь (в Чехии) существуют группы людей, которые стараются поссорить нас с Россией. Это очевидный и контролируемый процесс. Думаю, что он опасен для нас», — сказал он в интервью газете Mlada fronta DNES.

Филип также осудил демонтаж памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу и установку памятной доски членам Русской освободительной армии (РОА), воевавшей на стороне нацистской Германии, в столичном районе Ржепорые.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля власти столицы Чехии Праги демонтировали памятник Коневу, который был установлен на площади Интербригады.

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал подобные действия «наглостью и трусостью, степень которых трудно измерить».

В России по факту сноса памятника следственные органы возбудили уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.

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