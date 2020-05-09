Прага, , 15:02 — REGNUM Победа над нацизмом — это общая победа всех стран антигитлеровской коалиции, преодолевших разногласия и объединивших свои силы в борьбе за мир, однако и сегодня находятся желающие безответственно спекулировать на исторической памяти, интерпретировать ход событий в угоду сиюминутной политической конъюнктуре и даже героизировать нацистских пособников. Об этом в своём обращении по случаю Дня Победы заявил посол РФ в Чехии Александр Змеевский.

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«К сожалению, такие явления не обошли стороной и Чехию. Понимаем, что безответственные действия отдельных зарвавшихся местных чиновников не отражают настроений подавляющего большинства населения страны», — сказал дипломат.

В качестве примера он привёл позицию, высказанную президентом Чехии Милошем Земаном, а также решительное несогласие «с глумлением над памятью воинов Красной Армии, жертвовавших своей жизнью за освобождение Чехословакии и других стран Европы от нацизма», которое выражают неравнодушные чешские граждане.

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«Тем не менее сам факт таких проявлений порождает недоверие в отношениях между народами, может привести к появлению новых историко-политических фобий, уже не говоря о том, что они игнорируют Устав ООН и другие международно-правовые и моральные императивы», — подчеркнул российский посол.

Он добавил, что «исторические уроки и ответственный подход к будущему всего человечества обязывают твердо противостоять любому оправданию преступлений нацистов и их пособников, ревизии итогов Второй мировой войны».

«Такую позицию разделяет подавляющее большинство членов мирового сообщества, ежегодно принимающее резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма», — заключил Змеевский.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 мая, в День Великой Победы в Праге почтили память советских воинов, освободивших столицу Чехии от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия состоялись на Ольшанском кладбище, где похоронены 437 красноармейцев, павших в боях с нацистами за освобождение Праги. Сотни венков и букетов живых цветов к памятникам воинам-освободителям возложили представители высшего руководства страны, лидеры чешских политических партий, депутаты национального парламента.

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