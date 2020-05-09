Махачкала, , 15:08 — REGNUM Представители органов власти Дагестана в день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возложили цветы на воинском кладбище в городе Махачкале. Здесь похоронены солдаты Красной армии, в числе которых Герои Советского Союза и России.

В торжественной церемонии участвовали руководитель аппарата главы и правительства республики Владимир Иванов, вице-премьер Рамазан Джафаров, мэр Махачкалы Салман Дадаев, а также сотрудники органов внутренних дел. После возложения цветов участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

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В пресс-службе главы и правительства Дагестана отметили, что участниками мероприятия были предприняты все меры предосторожности, предписанные в связи с режимом повышенной готовности и самоизоляции.

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