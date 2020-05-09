Лондон, , 14:50 — REGNUM Дочь британской королевы принцесса Анна поздравила ветеранов и весь народ стран бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в ее письме, распространённом посольством Великобритании в России в своем Telegram-канале.

«В этот исторический день я бы хотела отдать должное мужчинам и женщинам того героического поколения — из разных стран — которые сражались, чтобы одержать победу», — сказала она.

Принцесса добавила, что Британия признает «те невероятные жертвы, которые понесли народы бывшего СССР». Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями, отметила она.

«Всем представителям того героического поколения, которые живы по сей день, я хотела бы сказать, что ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли для победы», — подчеркнула принцесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президента Владимира Путина и народ России поздравили в том числе глава Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава Азербайджана Ильхам Алиев.

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