Киев, , 14:34 — REGNUM Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что в перспективе официальный выходной 9 мая можно отменить.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Громадськое ТВ».

Чиновник уточнил, что на такой шаг власть пойдет только после обсуждения с гражданами и консультаций с экспертами.

Дробович высказал личное мнение, что он не видит никакой необходимости привязывать выходной к дате 9 мая.

«Можно сделать (выходной) 8-го, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что Украинского института национальной памяти — это официальная структура правительства, определяющая историческую политику в стране. При президенте Порошенко организацией руководил скандальный историк Владимир Вятрович, который сейчас является депутатом Верховной рады. Вятрович предлагал отменить официальные государственные праздники 9 мая и 8 марта, но рада не решилась рассматривать соответствующие законопроекты. Зато бывшему руководителю удалось лоббировать отмену выходного дня 2 мая, поскольку это якобы «советское наследие».