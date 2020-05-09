Новосибирск, , 14:30 — REGNUM Глава Краснозерского района Новосибирской области Александр Баев досрочно сложил полномочия. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Уточняется, что с поста Баев уходит «в связи с назначением на должность федеральной службы».

Александр Баев возглавлял район с 2010 года.

Исполняющим обязанности главы назначена его заместитель Оксана Семенова.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснозерского района объявят после избрания и формирования нового состава Совета депутатов района.