Куала-Лумпур, , 13:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Малайзии Мухиддину Ясину, чтобы обсудить сотрудничество между странами, сообщает Antara.

Дональд Трамп поблагодарил правительство и выразил готовность продолжать укреплять всесторонние отношения между Малайзией и США.

«В ходе 30-минутного разговора мы говорили о пандемии COVID-19 и о подходах, которые предприняли две страны. Мы также подчеркиваем важность международного сотрудничества для уменьшения воздействия пандемии на благосостояние мирового сообщества. Эти усилия включают расширение сотрудничества в разработке вакцины и лекарств, а также равный доступ к вакцине COVID-19», — отметил премьер-министр Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Малайзии принял предложение бывшего премьер-министра Махатхира Мохамада о вотуме недоверия действующему премьер-министру Мухиддину Ясину.

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