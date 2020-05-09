Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов вышел в море из Кронштадта на боевом патрульном катере «Раптор» и возложил венок на траверзе маяка Толбухин в Финском заливе и на Кронштадтском рейде в память о защитниках Ленинграда и Кронштадта в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 мая в пресс-службе ВМФ России.

Венок от Главкома ВМФ России ВМФ России

Перед выходом в море главком ВМФ обошел на катере корабли Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, на которых были построены экипажи и подняты флаги расцвечивания.

После возложения на воду венка и цветов с борта патрульного катера «Раптор» прозвучали три залпа из стрелкового оружия. Кроме того, участники церемонии возложили на воду «Свечу Памяти», закрепленную на специальном венке.

Салют с борта катера «Раптор» ВМФ России

«На меридиане у маяка Толбухин российские боевые корабли неизменно отдают дань памяти защитникам нашего Отечества. Сегодня здесь, возлагая венок и цветы на соленые воды Балтики, мы еще раз свидетельствуем своё восхищение мужеством и героизмом тех, кто отдал жизнь, сражаясь с фашизмом», — заявил адмирал Николай Евменов в ходе церемонии на борту катера.

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Маяк Толбухин установлен на искусственном каменном островке у западной оконечности отмели к западу от острова Котлин. Он обеспечивает плавание кораблей и судов по Кронштадтскому фарватеру.

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