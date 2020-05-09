Пхеньян, , 12:31 — REGNUM В КНДР осудили военные манёвры Южной Кореи, отметив, что они нарушают военное соглашение от 19 сентября, подразумевающего прекращение враждебных действий сторон друг против друга. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление представителя министерства народных вооруженных сил КНДР.

В заявлении представителя министерства, опубликованном 8 мая, сообщается, что 6 мая в Желтом море в близи границ с КНДР Южная Корея повела военные учения, в которых были задействованы 20 истребителей (F-15K, KF-16, F-4E, FA-50) и второй флот ВМС.

В нем также подчеркивается, что учения проводились «в самой горячей точке», где в прошлом происходили военные столкновения между сторонами.

«Действия южнокорейской стороны отбрасывают ситуацию к моменту до проведения межкорейского саммита в 2018 году», — отмечает ЦТАК.