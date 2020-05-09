Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
Белорусский лидер заявил, что «по-человечески» хочет сказать этим людям, чтоб они не торопились с выводами, а тем более — с осуждениями «нас, наследников Победы, белорусов».
Лукашенко отметил, «на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы».
Белорусский также лидер подчеркнул, что Белоруссия является живой памятью и живым памятником Великой Отечественной Войне.
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Напомним, в столице Белоруссии 9 мая прошел парад в честь Дня Победы. Глава постсоветской республики Александр Лукашенко ранее неоднократно выступал против отмены данного мероприятия в рамках празднования 75-летия Победы в республике, несмотря на пандемию коронавируса и стремительный рост числа инфицированных в стране.
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