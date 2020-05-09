Минск, , 11:56 — REGNUM Белоруссия просто не могла отказаться от проведения военного парада в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 9 мая, заявил президент республики Александр Лукашенко.

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Он подчеркнул, что «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди», которые осудят власти республики за место и время проведения «этого священного действа».

«Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы», — приводит агентство БЕЛТА слова белорусского лидера.

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«Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили так же», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о невозможности отменить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, даже на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства подчеркнул, что в случае отмены парада Победы люди «скажут, что испугались». При этом Лукашенко добавил, что никого не нужно «тащить» на это «массовое мероприятие».

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Добавим, что в параде Победы, который проходит в Минске, участвуют 18 парадных расчётов. Колонну из 185 единиц военной техники возглавил легендарный танк Т-34. В небо взмоют 36 самолетов и вертолетов.

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