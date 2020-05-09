Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов». Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает 9 мая ТАСС.

«Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов», — рассказал он.

Гахария отметил, что стратегическое партнёрство между Украиной и Грузией сохраняется, несмотря на старания «авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Грузия отозвала посла с Украины для проведения консультаций. Поводом стало назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

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