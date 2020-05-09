Ташкент, , 11:43 — REGNUM Подготовку к встрече глав Узбекистана и Индии обсудили министр иностранных дел двух стран Абдулазиз Камилов и Субрахманьям Джайшанкар, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Собеседники уделили особое внимание сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавируса.

Главы МИД подчеркнули необходимость использования новых форматов взаимодействия. Стороны также договорились наладить сотрудничество для мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзаков и министр торговли и промышленности Индии П. Гоял обсудили развитие торговых связей в условиях пандемии.