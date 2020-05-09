Джакарта, , 11:42 — REGNUM Посол ЕС при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Игорь Дрисманс заявил, что исследования являются основным направлением сотрудничества между двумя региональными блоками, сообщает Antara.

«Мы знаем, насколько важно открытие вакцины сегодня, потому что без вакцины невозможно обеспечить долгосрочную безопасность. Для этого необходимо провести исследования», — заявил Игорь Дрисманс.

По его словам, Европейская комиссия организовала глобальную научно-исследовательскую конференцию, выделив средства на сумму 7,4 млрд евро специально для исследований с целью создать вакцину.

Посол ЕС при АСЕАН заявил, что сотрудничество — это путь, который необходимо пройти в настоящее время, учитывая, что пандемия COVID-19 является глобальным кризисом и не время конкурировать или обвинять друг друга.

Кроме того, ЕС и АСЕАН также продолжат сотрудничество в области финансирования. ЕС направляет средства помощи на сумму более 350 млн евро странам-членам АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам посла Европейского союза при АСЕАН, заверения в отношении бесперебойной цепочки поставок в регионе должны стать последним приоритетным шагом к возрождению экономики после эпидемии COVID-19.

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