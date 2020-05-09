Минск, , 11:44 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас направил своему российскому коллеге Михаилу Мишустину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает 9 мая БелТА.

По словам главы белорусского правительства, День Победы навсегда останется для белорусского и российского народов «символом несокрушимости человеческого духа и бескорыстной любви к Родине».

«Великая Победа, завоеванная ценой миллионов человеческих жизней, делает нас непобедимыми перед любыми испытаниями», — отметил глава правительства Белоруссии.

Также Румас выразил убеждение, что память о героическом подвиге двух народов станет залогом достойного продолжения традиций дружбы, взаимовыгодного сотрудничества Белоруссии и России во имя благополучия и процветания обоих государств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимиру Путину, Михаилу Мишустину, Валентине Матвиенко, Вячеславу Володину и главе Русской Православной Церкви патриарху Кириллу.

Отметим, в Минске сегодня, 9 мая, проходит парад в честь Дня Победы.