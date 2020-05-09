Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео посетит Израиль несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции. Об этом 8 мая сообщается в заявлении американского дипломатического ведомства.

«Госсекретарь Майк Помпео посетит Израиль 13 мая. Он проведет встречу с премьер-министром Биньямином Нетаняху, а также спикером парламента Бени Ганцем», — говорится в заявлении.

Стороны обсудят борьбу с коронавирусной инфекцией, вопросы региональной безопасности, в частности противодействие Ирану.

Напомним, в соответствии с соглашением о формировании правительства в Израиле, пост премьер-министра страны будут поочередно занимать Нетаньяху и Ганц.