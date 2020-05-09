Киев, , 11:29 — REGNUM Против немедленного возобновления выплат украинских пенсий жителям ДНР и ЛНР выступили 48,5% жителей Украины, сказано в отчёте компании Info Sapiens, опубликованном на её официальном сайте.

23,6% опрошенных заявили, что пенсии жителям неподконтрольной Украине части Донбасса выплачивать не следует вообще. 24,9% ответили, что такие выплаты невозможны в данный момент, 31,3% опрошенных выступает за возобновление выплат.

Возобновление транспортного сообщения с ДНР и ЛНР поддерживает 45,7% респондентов, 22% выступают категорически против.

Опрос проведён по заказу Школы политической аналитики при поддержке американского фонда «Возрождение» при финансовой поддержке посольства Швеции на Украине. Исследование проводилось с 4 по 25 марта, опрошена 1 тыс. жителей Украины старше 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил установить четыре мемориальных колокола, один из которых — в Донецке, а другой — в Симферополе. Звоном этих колоколов он хочет отметить окончание гражданской войны на Украине.

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