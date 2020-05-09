Киев, , 11:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил установить четыре мемориальных колокола, которые возвестят о мире после завершения гражданской войны на Украине. Об этом он заявил 9 мая во время обращения по случаю Дня Победы.

Два колокола планируют установить в Закарпатье и на подконтрольной Украине территории ЛНР.

«Мы верим и сделаем всё, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены ещё два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе. И в момент, когда на Украине наступит мир, и мы вернём своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина намерена «вернуть Донбасс» до конца 2020 года. Если это сделать не удастся, Ермак пообещал применить план «Б», детали которого так и не раскрыл.

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Напомним, в 2014 году после государственного переворота незаконный украинский режим инициировал проведение так называемой «Антитеррористической операции» против жителей Донбасса с использованием ВСУ и вооружённых банд «добровольцев». В это же время в Крыму прошёл референдум, по итогам которого полуостров вошёл в состав Российской Федерации.