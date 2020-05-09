Киев, 9 мая 2020, 11:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил установить четыре мемориальных колокола, которые возвестят о мире после завершения гражданской войны на Украине. Об этом он заявил 9 мая во время обращения по случаю Дня Победы.
Два колокола планируют установить в Закарпатье и на подконтрольной Украине территории ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина намерена «вернуть Донбасс» до конца 2020 года. Если это сделать не удастся, Ермак пообещал применить план «Б», детали которого так и не раскрыл.
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Напомним, в 2014 году после государственного переворота незаконный украинский режим инициировал проведение так называемой «Антитеррористической операции» против жителей Донбасса с использованием ВСУ и вооружённых банд «добровольцев». В это же время в Крыму прошёл референдум, по итогам которого полуостров вошёл в состав Российской Федерации.