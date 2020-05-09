9 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Папа Франциск никогда не был в Германии за семь лет своего понтификата, он редко посещает страны Европейского союза. Но если Меркель докажет, что способна помочь в борьбе с пандемией и экономическими последствиями ее не только немцам, но и бедным государствам, у понтифика не останется поводов обходить своими визитами богатую Европу.

Станислав Стремидловский, , 11:01 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Между папой Римским Франциском и канцлером Германии Ангелой Меркель состоялся телефонный разговор. С инициативой его выступила Меркель. Как сообщает ведомство федерального канцлера, «беседа была посвящена обмену мнениями о глобальной гуманитарной и политической ситуации в условиях пандемии коронавируса и важности сплоченности и солидарности в Европе и мире. Оба участника выступили за поддержку более бедных стран, в частности, в борьбе с пандемией коронавируса».

Vatican News напоминает в этой связи, что на днях Меркель вместе с другими главами европейских государств и правительств, среди которых — французский президент Эммануэль Макрон и итальянский премьер Джузеппе Конте, проводила кампанию по привлечению международного финансирования разработки лекарств и вакцин, способных справиться с коронавирусом, «чтобы помочь людям во всех странах, включая бедных». Берлин готов внести 525 миллионов евро, заявила канцлер на онлайн-конференции доноров. Это много, но недостаточно. По предварительным оценкам, на разработку средств потребуется не менее 7,5 млрд евро. Европейская комиссия допускает, что эта сумма будет достаточна лишь для первоначального этапа. При этом эксперты отмечают, что «к сожалению, развивающиеся страны, как правило, имеют доступ к новым вакцинам и лекарствам только семь лет спустя после их разработки». Тем временем папа Франциск публично приветствовал участников кампании по привлечению финансирования, подчеркнув, что «важно содействовать прозрачному и бескорыстному обмену научными знаниями в поисках методов лечения», а «больные во всем мире» должны получить «доступ к технологиям, обеспечивающим необходимое лечения».

Но большинство католических благотворительных организаций, которые работают в «бедных странах», делают акцент не столько на самих вакцинах против коронавируса, сколько на экономических последствиях пандемии. Так, сообщество Caritas Internationalis выразило обеспокоенность гуманитарным кризисом, наступившим из-за инфекции, и обратилось к международному сообществу с призывом «предпринять смелые и незамедлительные действия». В противном случае «последствия коронавируса убьют больше людей, чем сама пандемия». В заявлении Caritas Internationalis утверждается, что сегодня внимание сосредоточено на распространении вируса. Однако следует обратить внимание и на последствия, которые могут быть опаснее самого вируса: карантинные меры, принятые в Европе, США, в Китае и Японии, парализовали мировую экономику. По оценкам Всемирной продовольственной программы, во всем мире увеличилось вдвое число людей, находящихся на грани голодания. Больше всего страдает Африка, но продовольственный кризис затронул и многие страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии, где от истощения страдают дети и растет число голодающих взрослых.

О гуманитарных последствиях во многих своих проповедях говорит и папа Франциск. Можно предположить, что эти аспекты были ключевыми в его нынешнем разговоре с Меркель. Хотя ранее европейский католический епископат выступал с алармистскими предупреждениями в отношении единства и сплоченности Европейского союза, сегодня становится заметным то, что ЕС выходит из спячки, в которой он находился в начале пандемии, начинает реагировать. От того, как государства-локомотивы Евросоюза проявят себя в эти суровые времена, покажут ли готовность помогать не только себе самим, но и бедным странам, очевидно, будет зависеть восприятие их понтификом. Видимым актом этого станет география будущих папских визитов. В ходе звонка Меркель пригласила Франциска посетить Германию, в апреле аналогичное предложение ему сделал Макрон в отношении Франции. При этом католические издания сообщали, что понтифик поблагодарил тогда французского президента, сказал, что он очень хочет, но в сложившейся ситуации это невозможно. Аналогичной оговорки в сюжете о немецком канцлере не было.

Было сказано другое: «Франциск никогда не посещал Германию за семь лет своего понтификата, он редко приезжает в страны ЕС, хотя одна из его поездок оказалась в Страсбург». Правда, тогда поводом для визита папы стало выступление перед депутатами Европейского парламента. Равно как до того он приезжал в Польшу потому, что там проходили Всемирные дни молодежи. А в целом его чаще видели на европейской периферии, он бывал на Балканах и в Греции. Ватиканисты объясняли это тем, что Франциск склонен обращать внимание на те регионы, которые обычно обделены вниманием глобальных центров, находятся на обочине международных процессов. В такой ситуации Европа, особенно ее богатая часть, могла и не дождаться визита понтифика. Измениться ли теперь политика путешествий папы? Пандемия коронавируса тоже ставит вопросы о мировом лидерстве, однако меняются правила игры. Конкуренция идет за то, кто возглавит борьбу с заразой и преодолением ее последствий. Многие в этой связи делают ставку на Меркель, говоря о ее «реанимации» как главы Германии и коалиции стран, пока американский президент США Дональд Трамп замкнулся в пределах Соединенных Штатов.

Если канцлер докажет, что способна помочь не только немцам, но и бедным, то у папы Франциска не останется поводов обходить своим вниманием и визитами богатую Европу.