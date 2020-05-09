9 мая 2020 | Время чтения 10 мин

Угрожающий человечеству глобализм – современная реинкарнация фашизма и нацизма. И у него те же самые творцы и хозяева, заказчики и исполнители, что и тогда. Сама история, если угодно Божий Промысел раз за разом ставят нашу страну против сил тьмы, которым не терпится закончить историю, утвердить эсхатологию Конца Времен. Только наша страна располагает историческим опытом победы над фашизмом. И в этом метафизическом смысле мы действительно «можем и должны повторить».

Владимир Павленко, , 10:50 — REGNUM Победа сегодня — это основа нашей национальной и государственной идентичности. И это «точка сборки»: нас — в единый народ, а советских народов — в единую большую страну. Если уж Владимир Путин заговорил о том, что хватит бояться воссоздания СССР, значит, «лед тронулся». С ним двинулись и процессы, которые на глазах ускоряются, спрессовывая историческое время.

Иван Шилов © ИА REGNUM

По советской историографии, всемирно-историческая Победа в Великой Отечественной войне — второе по важности событие XX века после Великой Октябрьской социалистической революции. Это положение из года в год подвергается даже не внешним, а внутренним фальсификациям. Суть их в попытке «декоммунизации» и «десоветизации» Победы, стремлении противопоставить советский народ советской власти, под руководством которой она была одержана. И надо понимать, что сам принцип противопоставления власти народу — не новый; впервые его осмысленно применили против кайзеровской Германии, это открыто признавал в своих дневниках полковник Хаус. С какой интенсивностью, в каких масштабах и в чьих интересах этот принцип применяется сегодня, мы видим сами на примере Украины, «арабской весны» и т. д.

Следует подчеркнуть: наиболее опасны именно внутренние фальсификации, ибо они не просто направлены против исторической памяти нашего народа, но и поощряют внешних фальсификаторов, которые рассуждают примерно так: «Если русские драпируют Мавзолей, с которого Сталин принимал парады 7 ноября 1941-го и 24 июня 1945 года, если разрывают с Красным цветом Победы, то почему бы и нам, пользуясь этим, не поставить под сомнение ведущую роль СССР в разгроме нацизма? И, зацепившись за это, почему бы нам, Западу, не прикрыть наше участие в создании нацизма, уравняв его с коммунизмом, если русские по части антикоммунизма давно переплюнули нас самих?».

С позиций современности взаимосвязь Великого Октября с Великой Победой становится еще яснее, чем в советскую эпоху. Ибо сегодня мы куда больше знаем, чтобы это подтвердить с позиций не только классовой, но и цивилизационной методологии. Корни истоков Второй мировой войны необходимо искать в Первой. Для чего развязали Первую мировую войну? Для уничтожения четырех из пяти мировых империй — всех, кроме Британской: Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской.

Для чего потребовалось уничтожать империи? Во-первых, чтобы разрушить существующий миропорядок, разбив монолит государств и наций на молекулы и атомы этнических, конфессиональных и социальных страт и индивидов. И собрать из них новую, уже глобальную общность того, что с легкой руки Джорджа Буша-старшего именуется «новым мировым порядком». В реальностях того времени — это мир Лиги Наций. Во-вторых — и это главное. С уничтожением империй и монархий династический принцип организации власти никуда не делся. Его просто забрали у государств, подняли на глобальный уровень и передали в руки крупной олигархической буржуазии, которая, как и монархии, устроена по династическому принципу. На место сословных государственных монархий с ликвидацией суверенитетов пришла транснациональная бизнес-монархия, организованная глобальными институтами по сетевому принципу и замаскированная ширмой так называемой «демократии», при которой торчащие уши олигархии скрываются манипуляциями электорального процесса.

«Цифровой концлагерь», который так бурно обсуждается сегодня, — высшая и конечная форма эволюции такой бизнес-монархии, разделяющей человечество на изолированные друг от друга и лишенные социальных лифтов касты «сверхлюдей» и «недочеловеков», для управления которыми нормы нравственности и морали являются излишними. Зоотехник ведь не убивает, он просто «оптимизирует численность поголовья».

Вот эту перспективу сто лет назад поломал Великий Октябрь. Если бы он не произошел в России, стране, на ресурсах которой и планировалось создать «новый миропорядок», никакого бы нацизма западным элитам не потребовалось бы. Нацизм был вскормлен и выпестован англосаксонским Западом с одной-единственной целью: уничтожить СССР, переиграв итоги проигранной в самый последний момент Первой мировой войны. Почему США, которые продавили в Версале проект Лиги Наций именно как мирового правительства, сами в нее не вступили? Кто-нибудь верит в сказку о том, что сверхстратегический план, подводивший черту под проектами «человечество» и «человек», был обрушен двукратным голосованием с перевесом в каких-то два десятка сенаторов? Ясно ведь, что это было вынужденное решение, принятое на самом высшем из закрытых уровней власти капиталистической мир-системы. И мотив был очень простой: «Все пропало, все надо начинать сначала». Вот и начали с обнуления Лиги Наций.

А дальше наняли ученых, которые посчитали, что если развитие истории пойдет естественным путем, то капитализму конец, и все очень скоро произойдет по Марксу. Вот тогда и было принято решение историю — остановить. Нацизм — это как раз и есть остановка истории. И Великая Отечественная война в конечном счете велась за то, будет история продолжена, или ее больше нет. Третий Рим против Третьего рейха, который если побеждает, то «на тысячу лет», то есть навсегда. Это главный смысл войны, в которой Жизнь 75 лет назад победила Смерть.

Как два различных полюсаВо всем враждебны мы.За свет и мир мы боремся,Они — за царство тьмы.

Все остальные смыслы тоже важны, но они остаются в тени этого, предельного метафизического смысла: свет и мир против тьмы.

Поэтому когда мы слышим, что Россия Первую мировую войну проиграла, — это как минимум дефицит мозгов, как максимум — злонамеренная и грязная ложь в интересах исторического врага. Потому, что Россия ту войну выиграла, поломав с помощью Великого Октября планы Запада. Потерпев временные неудачи на полях сражений, сделала из этого выводы и, поменяв историческую картинку, одолела и врагов, и так называемых «союзников», но уже не на поле боя, а в сфере большой политики. И благодаря этому, восстановилась как империя, только — Красная. И если посмотреть на историю с этой точки зрения, то Победа в Великой Отечественной войне напрямую вытекает из Великого Октября. 9 мая 1945 года — второй слом этих планов Запада после 25 октября (7 ноября) 1917 года. Эти две даты между собой неразрывно связаны. И именно поэтому вместо господства в Евразии на развалинах ее уничтоженных государств, прежде всего СССР, англосаксы получили:

раздел Европы и победоносные советские войска в ее центре;

победу социалистических революций в Китае и ряде других стран Азии;

крах колониальной системы империализма.

А заодно и конкуренцию двух систем, которая в очередной раз отодвинула на задворки планы «нового мирового порядка» и вынудила капитализм выживать с помощью кейнсианства и концепции welfare state. И именно поэтому Великий Октябрь — не только социалистическая, но и национально-освободительная революция. Советская Россия, СССР по отношению к оказавшейся под внешним управлением февральской Российской республике — это восстановление утраченного с распадом Российской Империи суверенитета и международно-правовой субъектности. Еще раз: без Октября, вытащившего Россию из колониального безвременья, не было бы ни нацизма, ни Второй мировой войны, ни Великой Победы нашего народа. Ничего бы не было — ибо все уже свершилось бы. И как многие тогда посчитали — окончательно и бесповоротно.

На этом фоне ничего, кроме смеха, не вызывают утверждения некоторых антисоветских ремесленников от истории, что если бы не революция, царь взял бы Берлин. Так, как воевал Николай II, Берлин не берут. Почему-то наша историческая наука — не только антисоветская ее часть, но и советская, до сих пор не догадалась провести параллели между 1914-м и 1940 годами, а они буквально напрашиваются. Ибо обе мировые войны немцы на Западном фронте начинали одинаково: с удара по Франции через Бельгию, в обход оборонительной линии союзников.

Если бы Николай, когда немцы пошли на Париж, не бросился бы выручать французов, а как Сталин выжидал бы, собираясь с силами и ответил бы только тогда, когда немцы нанесли удар на Восточном фронте, может, и была бы та война «Отечественной», как ее пытаются представить сегодня эти «исторические» ремесленники. Но ввязавшись в авантюру в Восточной Пруссии, Николай сам лишил себя и страну всяких шансов на успех: подорвал популярность войны в народе, а на международной арене выставил себя в обличье одного из дерущихся хищников. То же самое случилось бы со Сталиным, если бы он, как Николай, бросился бы помогать Западу против немцев. Никогда бы такая война не стала ни Отечественной, ни Великой.

Сталин не был связан союзническими обязательствами?

Правильно, и это первая ошибка царя: зная, с кем имеешь дело, нельзя было связывать себя обязательствами за много лет до войны, действовать нужно было по обстановке. Вторая ошибка Николая в том, что видя, куда эти обязательства ведут, он не нашел в себе мужества их разорвать, хотя, как верно писал Генри Киссинджер, «Германии нечего было приобретать в войне с Россией, а Россия все могла потерять в войне с Германией». О том же самом, как помним, в режиме реального времени царя предупреждал и глава МВД граф Петр Дурново.

Но у этого исторического урока существует и другая сторона, которая нами еще до конца не осознана. С Великим Октябрем связана не только та Великая Победа, которая уже 75 лет освещает путь человечеству, спасенному советским народом и его Красной армией. С Великим Октябрем с тех пор неразрывно связана любая крупная историческая победа России. И те внешнеполитические успехи, пусть и ограниченные, которых добивается нынешняя Россия, они тоже освящены Октябрем. Ибо эти успехи достигаются там и в той мере, в какой они соответствуют парадигме Октября, завещанной им роли нашей страны в мировых раскладах. Кто, какие страны в нынешних условиях пандемии помогают другим, а не гребут только под себя, беспардонно перехватывая друг у друга предметы первой медицинской необходимости? Россия, Китай, Вьетнам, Куба. Нужно ли объяснять, что именно, верность какой исторической традиции, и какая идеология нас с ними в этом объединяют?

Угрожающий человечеству глобализм — современная реинкарнация фашизма и нацизма. И у него те же самые творцы и хозяева, заказчики и исполнители, что и тогда. Сама история, если угодно Божий Промысел раз за разом ставят нашу страну против сил тьмы, которым не терпится закончить историю, утвердить эсхатологию Конца Времен, чтобы завершить этот исторический спор в пользу своего человеконенавистнического, сатанистского проекта. Если уйти от сиюминутной конъюнктуры, текучки, которая занимает все внимание и иссушает мозги, и посмотреть на ситуацию сверху, охватив ее целиком, то становится ясно: все последнее тридцатилетие после распада СССР — это плавное и постепенное всплытие залегшей в 1945 году на грунт нацистской подводной лодки. Сам распад СССР, символически оформленный ровно в 50-ю годовщину контрнаступления Красной армии под Москвой — это безусловный знак нацистского реванша. Случайных совпадений в большой политике не бывает.

Победить и обезвредить эту угрозу, нанеся глобализму окончательное поражение, в третий и последний раз может только такое же всплытие советской подводной лодки. Только наша страна располагает историческим опытом победы над фашизмом. И в этом метафизическом смысле мы действительно «можем и должны повторить».

С праздником, дорогие коллеги! С 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, одержанной под руководством Коммунистической партии во главе с Верховным Главнокомандующим, председателем Государственного Комитета Обороны СССР И. В. Сталиным!