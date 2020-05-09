Джакарта, , 10:44 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что вспышка COVID-19 усугубила разрыв между странами, причем бедные страны пострадали больше всего, сообщает Antara.

«Как всегда, развивающиеся страны и наименее развитые страны сталкиваются с большими рисками», — заявила глава МИД Индонезии.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует наихудший экономический кризис с ожидаемым падением мирового роста на 3%. В то время как в Юго-Восточной Азии экономический рост может снизиться на 1%, согласно оценкам Азиатского банка развития (АБР).

Генеральный секретарь ООН предупредил, что из-за COVID-19 число бедных может увеличиться на 500 миллионов человек.

Министр иностранных дел Индонезии заявила, что пандемия подняла проблемы глобализации, когда многие страны навязывают меры изоляции и протекционизм, закрывают границы, изгоняют иностранцев, ограничивают экспорт медицинского оборудования, которое в настоящее время действительно необходимо всем странам.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам посла Европейского союза (ЕС) при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Игоря Дрисманса, заверения в отношении бесперебойной цепочки поставок в регионе должны стать последним приоритетным шагом к возрождению экономики после эпидемии COVID-19.

Подробнее в материале: Посол ЕС при АСЕАН выступил за бесперебойную цепочку поставок в регионе

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