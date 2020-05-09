Чебоксары, , 12:26 — REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров награждён памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области». Награда присуждена в преддверии празднования 75-летия Победы: врио главы Чувашии Олег Николаев в ходе видеоконференцсвязи, которая состоялась 9 мая, отметил вклад Модеста Колерова «в сохранение памяти о подвиге» строителей оборонительных рубежей.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров награждён памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» Cap.ru

День Победы связал Москву и Чебоксары. В режиме видеосвязи Модест Колеров и Олег Николаев поздравили ветеранов и жителей Чувашии с 75-летием Великой Победы. Особые слова благодарности были высказаны труженице тыла из Красночетайского района Елене Захаровой, которая приняла участие во встрече, представляя тружеников тыла и строителей Сурского рубежа.

Отметим, что в Чувашии тема строительства оборонительных рубежей (Сурского рубежа и Казанского обвода) поддержана на государственном уровне и будет увековечена. Данный проект ИА REGNUM под руководством Модеста Колерова ведёт более пяти лет при участии небольшой группы энтузиастов, для которых Победа — это не только символ подвигов на фронтах, но и трудового героизма в тылу.

Подробнее: Проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии»

"Модест Алексеевич, благодарю, что занимались системно и последовательно данной темой, публиковали информацию на ленте ИА REGNUM. Это было открытием. Вы побудили интересоваться историей территорий и своего же народа, благодарю вас за вклад в сохранение памяти о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей… Принято решение, указ подписан, о награждении вас медалью к 100-летию автономии Чувашской республики за то, что вы уже сделали для Чувашской Республики и чувашского народа», — сказал Олег Николаев.

Напомним, в 2020 году республика отмечает 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. В регионе учреждена соответствующая памятная медаль, которой награждаются граждане, получившие общественное признание и внесли вклад в сближение и взаимообогащение культур народов, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. На медали на чувашском языке выгравированы строки из стихотворения народного поэта Чувашии Петра Хузангая «Эпир пулнӑ, пур, пулатпӑр!» («Были мы, и есть, и будем!»).