Джакарта, , 10:12 — REGNUM По словам посла Европейского союза (ЕС) при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Игоря Дрисманса, заверения в отношении бесперебойной цепочки поставок в регионе должны стать последним приоритетным шагом к возрождению экономики после эпидемии COVID-19, сообщает Antara.

«Я думаю, что приоритетной задачей сейчас является обеспечение бесперебойной работы цепочки поставок. В самом ЕС мы реализуем «зеленую линию», мобилизуем важных товары через национальные границы», — заявил посол ЕС при АСЕАН.

Что касается долгосрочных шагов, посол заявил о необходимости дальнейшего обсуждения соглашения о свободной торговле между ЕС и региональными блоками АСЕАН.

«Соглашения о свободной торговле с Сингапуром в настоящее время осуществляются, затем подписаны и ратифицированы соглашения о свободной торговле с Вьетнамом. Обсуждается соглашение о свободной торговле с Индонезией», — пояснил Игорь Дрисманс.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди упомянул о возможности увеличения числа бедных до 10−12% из-за пандемии.

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