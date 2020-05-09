Киев, 9 мая 2020, 10:17 — REGNUM Боевики прогитлеровской организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоят в одном ряду с Красной армией и другими победителями нацизма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём обращении к Совбезу ООН по случаю 75-летней годовщины победы во Второй мировой войне, сообщила 8 мая пресс-службе МИД Украины.
Кулеба также назвал войну в Донбассе «российской агрессией», отметив, что она длится дольше, чем Вторая мировая война.
Он добавил, что жители Украины действительно вошли в число победителей нацизма, но к ним никак не относятся ни члены бандформирований УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни участники дивизии СС «Галичина».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» назвала День Победы «днём скорби».
Читайте также: В партии Зеленского назвали День Победы «скорбной» датой
Напомним, «российская агрессия» в Донбассе является постулатом официальной украинской пропаганды. Таким образом, киевский режим стремится снять с себя ответственность за развязывание гражданской войны в регионе в 2014 году. Россия не является стороной этого конфликта и выступает гарантом скорейшего его прекращения, способствуя выполнению Украиной условий Минских соглашений.
УПА* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.