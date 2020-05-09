* УПА — запрещённая в России организация

Киев, , 10:17 — REGNUM Боевики прогитлеровской организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоят в одном ряду с Красной армией и другими победителями нацизма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём обращении к Совбезу ООН по случаю 75-летней годовщины победы во Второй мировой войне, сообщила 8 мая пресс-службе МИД Украины.

«Более семи миллионов украинцев воевали против нацизма в семи армиях: Красной армии, Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вооружённых силах Польши, Франции Британии, Канады и США», — сказано в сообщении.

Кулеба также назвал войну в Донбассе «российской агрессией», отметив, что она длится дольше, чем Вторая мировая война.

«Упоминание УПА (организации, деятельность которой запрещена в РФ) в одном ряду с армиями стран-победительниц — это дешёвая и оскорбительная манипуляция. ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не боролась с нацизмом — наоборот активно сотрудничала с нацистами, участвовала в Холокосте, совершала массовые убийства мирного населения, этнические чистки и многочисленные военные преступления», — прокомментировал высказывание украинского министра глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Он добавил, что жители Украины действительно вошли в число победителей нацизма, но к ним никак не относятся ни члены бандформирований УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни участники дивизии СС «Галичина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» назвала День Победы «днём скорби».

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Напомним, «российская агрессия» в Донбассе является постулатом официальной украинской пропаганды. Таким образом, киевский режим стремится снять с себя ответственность за развязывание гражданской войны в регионе в 2014 году. Россия не является стороной этого конфликта и выступает гарантом скорейшего его прекращения, способствуя выполнению Украиной условий Минских соглашений.

УПА* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.