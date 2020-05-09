Нью-Йорк, США, , 09:59 — REGNUM В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерреш призвал бороться с ненавистью и не допускать новых попыток посеять рознь между людьми. Об этом он заявил в видеообращении, текст которого опубликован на сайте ООН.

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«В дни памяти и примирения мы отдаём дань уважения миллионам людей, погибших во Второй мировой войне, и вспоминаем её жертвы. Мы никогда не должны забывать о Холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами», — подчеркнул Гутерреш.

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Он отметил, что победа над фашизмом и тиранией в мае 1945 года ознаменовала начало новой эры.

«Отмечая 75-ю годовщину, давайте вспомним уроки 1945 года и будем вместе работать над тем, чтобы положить конец пандемии и построить будущее, в котором царят мир, безопасность и достоинство для всех», — добавил генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом потребовал отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны, которые участились за последние несколько месяцев. Он напомнил, именно Германия развязала эту войну своим нападением на Польшу, и именно она несёт ответственность за холокост. Об этом. по словам Мааса, неумолимо говорят исторические факты. При этом, отметил министр, что те, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и назначить другие народы преступниками, «эксплуатирует историю и раскалывает Европу».

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