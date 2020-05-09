Белград, , 09:37 — REGNUM Самые тяжелые потери во Второй мировой войне понесли народы Сербии и России. Об этом 9 мая заявил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, сообщает ТАСС.

По его словам, в основе современной Европы лежит жертвенный подвиг российских и сербских победителей нацизма. «Мы построили из наших костей фундамент, на котором стоит современная Европа», — сказал министр.

По его словам, некоторые политики сегодня пытаются исказить исторические факты, представив агрессоров как жертв, а жертв — как агрессоров. «Мы им этого не должны позволить!» — добавил Попвич.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая президент Сербии Александр Вучич поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы и поблагодарил за помощь, оказанную в борьбе с коронавирусом.

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