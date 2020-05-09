Киев, 9 мая 2020, 09:23 — REGNUM День Победы является «днём скорби». Об этом сказано в заявлении украинской партии «Слуга народа», опубликованном 9 мая на официальной странице партии в социальной сети Facebook.
В пресс-службе отметили, что никаких торжественных мероприятий на Украине не будет из-за пандемии коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал действующего президента страны Владимира Зеленского продолжить его традицию «празднования» некоего «Дня примирения» 8 мая. Порошенко не уточнил, о примирении кого с кем идёт речь.
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