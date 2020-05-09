Париж, , 08:55 — REGNUM В Париже 60 станций метро останутся закрытыми после 11 мая, дня выхода из изоляции, сообщает Le Figaro.

«Ношение маски будет обязательным, и это будет сопровождаться распределением 10 миллионов дополнительных защитных масок», — напомнил госсекретарь по транспорту Жан-Батист Джеббари, добавив, что «в случае отказа от ношения маски, может быть применен штраф в 135 евро».

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что государство мобилизует дополнительные силы для обеспечения социального дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции объявило, что доступ к пляжам, которые первоначально должны были быть закрыты до 1 июня, учитывая продолжающуюся эпидемию коронавируса, будет вновь разрешен с 11 мая.

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