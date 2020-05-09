Киев, , 08:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак возложили цветы к Вечному огню в киевском Парке славы, сообщил 9 мая журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале.

По словам журналиста, Зеленский прибыл к обелиску Вечной Славы в 5:20 утра. После возложения цветов он отправился в командировку в Закарпатье.

В 7 утра цветы возложила группа депутатов Верховной рады Украины во главе со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал Зеленского отметить на государственном уровне 8 мая — день «памяти и примирения».

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