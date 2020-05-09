Москва, , 08:42 — REGNUM Российская Федерация считает неуместными инсинуации в японских СМИ о якобы имевших место высказываниях генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева о южной части Курильских островов, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Ранее газета Asahi опубликовала материалы, в которых сообщается, что Брежнев на переговорах с премьер-министром Японии Какуэем Танакой осенью 1973 года якобы сказал, что проблема южной части Курильских островов входит в число «нерешенных вопросов» между двумя странами.

При этом, утверждается в статье, об этом якобы говорится в официальной записи, сделанной сотрудниками японского внешнеполитического ведомства.

В МИД России заявили, что целью «этого далеко не первого вброса псевдосенсационных материалов» является попытка подкрепить позицию Токио на переговорах с Москвой по мирному договору.

«Вынуждены констатировать, что инициаторы данной публикации, среди которых, не исключаем, есть и японские официальные лица, выдают желаемое за действительное», — сообщили в МИД РФ.

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В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что суверенитет России над всей южной частью Курил неоспорим, а мирный договор должен базироваться на признании японской стороной итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии пытаются отторгнуть от России четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (группа малых островов). Однако Москва указывает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Напомним, 19 октября 1956 года была подписана Совместная декларация Союза Советских Социалистических Республик и Японии, в девятом пункте которой СССР соглашался на «передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

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