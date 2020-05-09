Москва, , 08:19 — REGNUM Слова, приписываемые японской прессой генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу о неразрешённой проблеме Курильских островов, являются очередной попыткой выдать желаемое за действительное, заявили 8 мая в пресс-службе министерства иностранных дел России.

«На основе очередных домыслов (авторы публикации — прим. ИА REGNUM) попытаться подкрепить японскую позицию на переговорах», — объяснили в МИД России.

В ведомстве добавили, что суверенитет России над южной частью Курил неоспорим, а отношения с Японией должны выстраиваться на признании Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме.

«Любые инсинуации на эту тему, тем более со ссылками на «частные архивы» бывшего японского руководства, неуместны», — заключили в ведомстве.

Напомним, 6 мая японская газета Asahi сообщила, что Брежнев на переговорах с премьер-министром Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы заявлял, что вопрос о принадлежности южной части Курил является «нерешённым» после окончания Второй мировой войны. Издание при этом сделало ссылку на некие неизвестные документы, имеющие гриф «Совершенно секретно».

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