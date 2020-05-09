Прага, , 08:02 — REGNUM Поздравление с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне адресовал президенту РФ Владимиру Путину и гражданам России от своего имени и имени чешского народа глава Чехии Милош Земан, сообщается на сайте президента республики.

Милош отметил вклад СССР в победу над нацизмом. Он также напомнил, как 75 лет назад советских солдат приветствовали жители Праги и всей Чехословакии, Президент Чехии подчеркнул, что попытки переписывания истории не приемлемы и нельзя забывать о 140 тысячах воинов Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение Чехословакии.

Как сообщает ИА REGNUM, 5 мая Милош Земан назвал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге «глупостью местных незначительных политиков».

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