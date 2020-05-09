Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Попытки некоторых стран, включая США, принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы и кощунственны, заявил посол России в США Анатолий Антонов в видеобращении, опубликованном 9 мая на странице посольства в Facebook.

По словам дипломата, сегодня против России ведётся масштабная дезинформационная кампания, при этом некоторые спикеры говорят о том, что Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну.

«Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 млн человек», — сказал Антонов.

Он добавил, что в ответ на эту кампанию Россия не должна молчать, но говорить аргументированно и пытаться донести граждан США и других стран, «что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза».

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