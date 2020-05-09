Киев, , 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»). Соответствующий законопроект он внёс 8 мая на рассмотрение парламента.

По предложению депутата, запрет необходимо отменить путём прекращения действия поправок в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые были приняты в 2017 году.

Напомним, закон о запрете использования георгиевских лент вступил в силу на Украине в 2017 году. Он стал продолжением курса страны на декоммунизацию, объявленной после государственного переворота в 2014 году. Сегодня за использование георгиевской ленточки гражданам грозит штраф размере до 5100 гривен (около 14 тысяч рублей) штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией имущества.

Читайте также: На Украине преследуют пенсионера из-за открыток в честь 9 Мая

Читайте развитие сюжета: В Одессе нескольких жителей оштрафовали за использование георгиевской ленты