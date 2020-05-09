Вашингтон, , 02:56 — REGNUM США никак не связаны с попыткой морского вторжения и госпереворота в Венесуэле и по-прежнему выступают за мирную передачу власти в республике. Об этом 8 мая говорится в заявлении Совета по нацбезопасности (СНБ).

В заявлении подчеркивается, что если американское правительство решило бы свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро, то объявило об этом официально и такая операция обязательно завершилась бы успехом.

Как сообщает ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что он и его команда не имеют отношения к попытке вооруженного переворота в Венесуэле, результатом которой стало задержание венесуэльскими силовиками десятков наемников, планирующих вторгнутся в республику через морское побережье.

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