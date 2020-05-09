Пхеньян, , 01:31 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину с поздравлениями с 75-летний юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«75 лет тому назад российский народ, проявив беспримерный героизм и самоотверженность, достиг великой победы в справедливой войне с фашизмом, угрожавшим судьбе человечества, и тем защитил Родину и отстоял мир и безопасность всего мира», — говорится в телеграмме.

По словам северокорейского лидера, подвиг Красной Армии и советского народа навечно будет в памяти людей всех стран, которые любят справедливость и мир.

«От всей души желаю, чтобы Вы и российский народ, наследуя традицию великой победы в войне, непременно достигли победы в борьбе за построение могучей России и пересечение распространения мировой пандемии — новой коронавирусной инфекции», — добавил Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен ЫН был награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг» по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер отметил большой вклад товарища Кима в увековечивание памяти советских воинов и заботу о захоронениях и мемориалах.

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