Москва, , 00:51 — REGNUM Победа над нацизмом 75 лет назад стала возможной благодаря общим усилиям народов СССР и США, заявил 8 мая американский посол в Москве Джон Салливан в распространённом дипломатическим ведомством видеообращении.

«Ровно 75 лет назад эти усилия привели к совместной победе союзников в Европе, предвещая конец Второй мировой войны, наступивший четыре месяца спустя. Спасибо и с Днем Победы!» — поздравил он.

Салливан добавил, что сотрудничество двух держав продолжилось после войны, во время восстановления экономик пострадавших стран, а также при создании Организации Объединённых Наций и её институтов.

«Сегодня эти институты — основной инструмент для обсуждения вопросов в сфере сотрудничества и безопасности на международном уровне», — сообщил посол.

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