Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель годовщину Победы и ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Он рассказал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телфонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы вспомнить и поразмышлять над 75-й годовщиной победы в Европе. Трамп также поблагодарил Меркель за поздравление, «выдержанное в изящных выражениях».

Также Трамп и Меркель обсудили позитивное развитие борьбы с пандемией коронавируса и открытие экономик США и Германии.